Чорно-біле кіно і жонглювання їжею - у новому відео Артема Пивоварова

Побудовані локації, анімовані фрагменти, чорно-біле кіно і жонглювання їжею - це і багато іншого в новому кліпі Артема.

Як знімався кліп "Міраж"

Цей кліп переносить нас в барвисту сюрреалістичну реальність під назвою "Міраж".

Спеціально для втілення ідеї були побудовані цілі окремі простори та залучені найкращі фахівці з візуальних ефектів.

Філігранність командної роботи полягала в тому, щоб гармонійно поєднати ірраціональний світ сну та фантазій із живою реальністю.

Цікаво, що до зйомок кліпу був залучений український чемпіон з жонглювання кілець - Данило Лисенко, який доповнив кліп своєю віртуозною майстерністю.

Кадри зі зйомок кліпу "Міраж" (фото: прес-служба артиста)

Про що відео

Ідея роботи, не дивлячись на всю складність виконання, - проста: не забувай дивитися вгору в небо, адже там тебе чекає та сама "дороговказна" зірка, яка допоможе знайти шлях до мрії.

"Щоденність наших дій не зобов'язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо!" - коментує Пивоваров.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

А режисер Тарас Голубков додає: це "історія про дороговказну зірку кожної людини, яка у всіх своя".

"При всіх нелегких ситуаціях, які у нас трапляються в житті, потрібно не впадати у відчай, як би це не було банально, і дивитися не вниз, а підняти свій погляд вгору і побачити її. А вона, у свою чергу, обов'язково "зателефонує" і дасть усі потрібні відповіді", - зазначив він.