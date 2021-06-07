Чиста любов: Кім Кардашьян захопила рідкісним фото з усіма дітьми від Каньє Уеста

Кім на фото сидить в центрі, а діти розташувалися по обидві руки від інстадіви. По праву - дівчатка: старша Норт і молодша Чикаго. А по ліву - хлопчики: старший Сейнт і молодший Псалом, який на знімку ще зовсім крихта.

Всі члени сім'ї одягнені в білі вбрання. Кім красується в розкішній білій сукні, в схожі вбрала турботлива матуся і своїх дочок. Сейнт приміряв білу футболку і спортивні штани, а малюк - такого ж відтінку костюмчик.

Кім Кардашян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фотосесія вийшла неймовірно милою, і користувачі мережі оцінили на вищий бал. "Це занадто мило", "Чиста любов", "Не бачив нічого краше", "Як можна бути такими милими", "Ох", - не можуть перестати розчулюватися фанати. Сама багатодітна мама підписала знімок просто і коротко: "Дитяча любов".

Нагадаємо, всіх дітей Кім виховує разом з їхнім батьком - американським репером Каньє Уестом. Навіть після рішення про розлучення вони зберегли хороші відносини заради дітей.