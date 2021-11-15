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Почуття-неймовірні! Джамала з чоловіком в Італії підкорила діючий вулкан

Автор: Ольвія Агаркова

Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановим вирушила до Італії, а саме – до Неаполя. Пара вирішила відвідати знакові пам'ятки. До слова, співачка з'явилася перед шанувальниками в сміливому образі - шкіряному міні, ботфортах і сітчастих колготах. Саме в такому аутфіті вона прогулялася по атмосферному Сорренто і його історичним руїнам.

Але нові кадри в Instagram зірки виявилися ще більш вражаючими.

Джамала поділилася знаковою подією - вона підкорила найвищу вершину діючого вулкана Везувій. Співачка позує в стильно айтфіті - шкіряному плащі трендового відтінку кемел, кюлотах з темного деніму, які вона підвернула, і білих акуратних кросівках.

"Почуття - неймовірні! Хоча, як це зазвичай буває з мандрівниками, ми нічого такого не планували, але спонтанне рішення привело нас до нього! Така міць і тиша. А від того, що він ще дихає — просто мурашки", – зізналася співачка.

На цьому пригоди пари не закочилися. Джамала з чоловіком відвідали ще одне знакове місце.

"Це коштувало годинної черги і місця в списку на вхід номер 93. Піцерія, що стоїть тут з 1870 року. Легендарне місце, де вишукано пробує піцу Джулія Робертс в "Їсти, молитися, любити".L'Antica Pizzeria da Michele, 3 роки поспіль входить в зоряний список Мішлен", - розповіла зірка.

Після того, як Джамала спробувала відому у всьому світі піцу, тоді вона зрозуміла, чому так довго чекала. Це виявилася найсмачніші італійське ласощі, кякі їй доводілог дегустувати.

Шанувальники артистки щиро пораділи за неї і стали радити цікаві місця для відвідування.

  • Це так приголомшливо!
  • Супер. Захоплює дух!
  • Сильно красива!
  • Які гарні фото

Нагадаємо, що раніше Джамала показала обличчя без макіяжу і захопила розслабленим домашнім образом.

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Джамала