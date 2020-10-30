Чуттєва і зухвала: Надія Мейхер заінтригувала шанувальником своїм майбутнім партнером по танцях

Надія Мейхер днями поскаржилася, що її груди сильно зменшилася, вся справа в тому, що артистка схудла за час участі в "Танцях з зірками 2020". Співачка стала на ваги – і з'ясувалося, що вона вже скинула шість кілограмів, з 62 до 56. Але більше всього Надю засмутив новий об'єм грудей:

"Об'єм грудей став, о Боже, 88. А було набагато більше", - підсумувала Мейхер.

Що ж, від'їдатися доведеться пізніше, а поки Надія заінтригувала своїх шанувальників майбутнім новим номером у проекті. Співачка запостила знімок, на якому вона стоїть в яскраво-червоній сукні з рукавами-буфами, вишитим золотом. У Надії яскравий пристрасний макіяж, чорні стрілки і яскраво-червоні губи.

Надія Мейхер в очікуванні нового партнера (instagram.com/nadyameiher/)

"Як думаєте, з ким я буду танцювати в неділю (ефір зміни партнерів)?", - запитала Мейхер у фоловерів.

"Надія з ким би ви не танцювали, все одно ви - найкраща", "Нереальна", "Одна з кращих на проекті", "Надія, ви - мій ідеал жінки", "Я так хочу, що б ви перемогли на проекті", - стали писати коментарі на підтримку шанувальники зірки.

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер пояснила провальну підтримку на "Танцях з зірками 2020".