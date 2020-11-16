Дантес зробив зізнання про першй інтим і "найстрашніше" побачення: не міг відмовити

Володимир Дантес відкрито і охоче ділиться особистими зізнаннями та історіями з приватного життя. Він детально розповідає про себе, чим ще більше має шанувальників, які люблять його за щирість і відкритість. Так, в інтерв'ю для YouTube-каналу Руслана Кузнєцова він розповів про перший секс і найнезвичайніше і "страшне" побачення в житті.

Володимир згадав, як зустрівся з дівчиною з почуття страху. Вона виявилася далеко не боязкою, до того ж спортивною.

"У мене було побачення через страх. Вона була набагато сильніше мене. Я їй сподобався, а вона була воротарем хокейної команди і жіночої, і чоловічої. Я їй не міг відмовити в симпатії. Побачення пройшло в страху. Я був дуже чемний і ввічливий. Там були такі натяки, що я сказав: "Не хочеш кудись сходити". Ми довго гуляли, але не цілувалися, я обіймав її, вона була ще і вище. Я втік з поля битви і більше не з'являвся", - з посмішкою згадує Володимир.

Дантес розговорився про особисте (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Також він розповів про свій перший секс, який асоціюється у Дантеса тільки з приємними спогадами. Це сталося, коли хлопцеві було 20 років.

"Дівчинку звали Камілла. Прекрасна дівчинка. Мені було 20 років. Ми довго зустрічалися і я сильно переживав. Я був активним хлопцем в плані розмов, я знав, як залицятися. Але у мене була травма, коли мені відмовила дівчинка в грубій формі, вона сказала, що мене не любила. Я знав, що відбудеться днями довгоочікуваний секс. Я дуже нервував. Була романтика, пелюстки, і все сталося. Це було по любові, якось так круто", – поділився інтимними подробицями він.

Володимир висловився на інтимні теми

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес вирішив мило пожартувати над дружиною Надею Дорофєєвою.