Даша Астаф'єва оголила груди і зробила особисте зізнання: вперше сталося в двадцять років

Даша Астаф'єва вміє інтелігентно провокувати свою аудиторію посередництвом естетичних еротичних фотосетов і арт-проектів, для яких знімається в яскравих вбраннях і образах. Артистка давно здобула справедливу славу однієї з найбільш гарячих представниць українського шоу-бізнесу, і раз по раз підтверджує цей статус. Все, за що не взялася б зірка, виглядає в її виконанні сексуально і спокусливо. Даша вирішила поласувати суші і перетворила трапезу в справжнє еротичне дійство.

Артистка корсетному вбранні з досить відвертим і далеко не скромним декольте з неприхованою насолодою взялася за страву японської кухні.

"Перші суші в моєму житті трапилися років у двадцять. Виходить, п'ятнадцять років тому! На вечері з друзями я, дівчинка з провінції, сказавши, що вже мільйон разів пробувала, що у нас, в Орджонікідзе є багато суші-барів, взяла паличками кульку васабі, і сказала, що ці, мої найулюбленіші ... Спробувала тоді тільки ті, зелененькі і довго мовчала. Дня два... (зрозуміють алергіки)", - поділилася спогадами Даша.

Даша еротична поласувала суші (фото: instagram.com/da_astafieva)

А ось в InstaStories Даша поділилася одними з останніх фото в телефоні. Виявилося, що на гаджеті дівчини збережені знімки її фотосету топлес в прозорих панчохах і чорних ботфортах.

Даша Астаф'єва показала вміст телефону (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва поділилася ефектним відео у відвертих образах і топлес, а також розповіла про свої дитячі заборонені пустощі.