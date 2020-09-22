Даша Астаф’єва зробила те, чого від неї не очікували: слідуйте основному інстинкту

Талановита українська співачка та популярна модель Даша Астаф’єва, яка нещодавно наочно показала, що обожнює робити разом з батьками, проявила свої здібності в дизайні. Нещодавно зірка журналу Playboy випустила власну колекцію одягу.

Як же їй прийшла така ідея?

"Під час гастролей та подорожей хочу одягати стильний та комфортний одяг. Тому я спільно з одним відомим брендом розробила та випустила невелику лінійку спортивного одягу", - розповіла Даша за лаштунками шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі".

Колекцію назвали "Основний інстинкт", як однойменна пісня Астаф’євої.

"Подумала, що буде доречним використати цитати з моїх пісень. Адже деякі з них стали вдалими жартами та крилатими висловами", - пояснила вона.

Окрім цитат на одязі зображені й фото співачки з домашніми улюбленцями. Дівчина зізнається, що розмістила знімки собак, адже й у них вже є прихильники.

"Більше того, я зробила фотосесію у світшотах з моїми Чічею та Луною. І отримала дуже багато позитивних відгуків", - поділилася вона.

В лінійці одягу представленні худі, футболки та спортивні сукні.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Слідуйте основному інстинкту красиво", - закликає Астаф’єва.

Нагадаємо, раніше співачка блиснула шикарним бюстом в розкішній сукні.