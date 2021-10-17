Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів

Дівчина супроводила пост щасливим фото в сонцезахисних окулярах.

Даша вчиться приймати свою зовнішність після народження дитини (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зазначила, що після пологів зіткнулася з багатьма проблемами і труднощами.

"У реальному житті немає фільтрів, масок і функції "перемотування". Колись проект допоміг мені прийняти свою "неідеальність", але після пологів - це прям надзавдання. Дуже складно прийняти тіло, втомлений стан, плаксивий настрій і якісь помилки у вихованні Лева", - зізналася дівчина.

Однак їй дуже допомагає Добринін, який не скупиться на компліменти для коханої.



"Кожен день я чую мільйон компліментів від Микити і бачу вогонь в його очах! Все це допомагає прийняти свою зовнішність після пологів, я потихеньку займаюся спортом, відновлюючи свою спину. Намагаюся щодня займатися", - додала Даша.

Вона заявила, що хоче підтримати всіх, хто зіткнувся з подібними емоціями, адже це нормальний стан і не потрібно боятися просити підтримки у близьких.



"Розповіді моєї мами і друзів про їх факапах у вихованні допомагають змиритися з батьківською "неідеальністю". Втомлений стан - бич всіх матусь. Я не скаржуся, просто хочу підтримати всіх тих, хто теж переживає подібні емоції. У житті трапляється всяке, але тільки ми приймаємо рішення - як реагувати. Можна закопуватися в проблеми, але краще попросити близьких про підтримку і брати контроль над ситуацією в свої руки", - написала Квіткова.

Даша Квіткова розповіла про підтримку чоловіка після народження сина (фото: instagram.com/kvittkova)