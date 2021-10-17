Даша Квіткова розповіла, що допомагає їй прийняти свою зовнішність після пологів

Екс -"Холостяк" Микита Добринін і його дружина Дарія Квіткова вперше стали батьками 13 липня 2021 року - у пари народився син, якого назвали Левом. Після появи малюка подружжя зіткнулося з труднощами і непорозумінням - дівчина навіть заговорила про розставання, однак їм вдалося впоратися з кризою і налагодити відносини. Молода мама відверто зізналася, що їй досі складно прийняти своє тіло після пологів.
Про це Даша розповіла в Instagram і поділилася, що ж допомагає їй впоратися з цим станом.
Дівчина супроводила пост щасливим фото в сонцезахисних окулярах.
Даша вчиться приймати свою зовнішність після народження дитини (фото: instagram.com/kvittkova)
Квіткова зазначила, що після пологів зіткнулася з багатьма проблемами і труднощами.
"У реальному житті немає фільтрів, масок і функції "перемотування". Колись проект допоміг мені прийняти свою "неідеальність", але після пологів - це прям надзавдання. Дуже складно прийняти тіло, втомлений стан, плаксивий настрій і якісь помилки у вихованні Лева", - зізналася дівчина.
Однак їй дуже допомагає Добринін, який не скупиться на компліменти для коханої.
"Кожен день я чую мільйон компліментів від Микити і бачу вогонь в його очах! Все це допомагає прийняти свою зовнішність після пологів, я потихеньку займаюся спортом, відновлюючи свою спину. Намагаюся щодня займатися", - додала Даша.
Вона заявила, що хоче підтримати всіх, хто зіткнувся з подібними емоціями, адже це нормальний стан і не потрібно боятися просити підтримки у близьких.
"Розповіді моєї мами і друзів про їх факапах у вихованні допомагають змиритися з батьківською "неідеальністю". Втомлений стан - бич всіх матусь. Я не скаржуся, просто хочу підтримати всіх тих, хто теж переживає подібні емоції. У житті трапляється всяке, але тільки ми приймаємо рішення - як реагувати. Можна закопуватися в проблеми, але краще попросити близьких про підтримку і брати контроль над ситуацією в свої руки", - написала Квіткова.
Раніше ми писали, що Добринін і квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.