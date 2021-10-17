Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родов

Девушка сопроводила пост счастливым фото в солнцезащитных очках.

Даша учится принимать свою внешность после рождения ребенка (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова отметила, что после родов столкнулась со многими проблемами и трудностями.

"В реальной жизни нет фильтров, масок и функции "перемотки". Когда-то проект помог мне принять свою "неидеальность", но после родов - это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставшее состояние, плаксивое настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва", - призналась девушка.

Однако ей очень помогает Добрынин, который не скупится на комплименты для любимой.



"Каждый день я слышу миллион комплиментов от Никиты и вижу огонь в его глазах! Всё это помогает принять свою внешность после родов, я потихоньку занимаюсь спортом, восстанавливая свою спину. Стараюсь каждый день заниматься", - добавила Даша.

Она заявила, что хочет поддержать всех, кто столкнулся с подобными эмоциями, ведь это нормальное состояние и не нужно бояться просить поддержки у близких.



"Рассказы моей мамы и друзей об их факапах в воспитании помогают смириться с родительской "неидеальностью". Уставшее состояние - бич всех мамочек. Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции. В жизни случается всякое, но только мы принимаем решение - как реагировать. Можно закапываться в проблемы, но лучше попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки", - написала Квиткова.

Даша Квиткова рассказала о поддержке мужа после рождения сына (фото: instagram.com/kvittkova)