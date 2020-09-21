Що тут робить ця кончена? Фреймут зробила пронизливе зізнання на Танцях з зірками 2020

Ольга Фреймут нещодавно перенесла коронавірус, що не завадило їй взяти участь у проекті Танці з зірками 2020.

Два ефіри вона танцювала у дворі будинку, а під час третього повернулася на головний паркет країни, причому наважилася посваритися з суворою і різкою Катериною Кухар. А під час четвертого прямого ефіру, який відбувся 20 вересня, Ольга зважилася на одкровення.

Ведуча розповіла про те, який рік у своєму житті вважає найскладнішим.

"Коли я вийшла заміж, мої конкурентки не змогли цього пробачити. Я ловила себе на думці, що вони мене прокляли", - вважає ведуча.

Ольга та Ілля станцювали контемп у четвертому прямому ефірі Танців з зірками 2020 (фото: instagram.com/freimutolia)

Вона пішла з "Нового каналу", де вела успішне і популярне шоу "Ревізор", і перейшла на 1+1, де почала працювати над проектом "Інспектор Фреймут".

"Ця була найбільша помилка мого життя, після якої я так і не відновилася. Коли я закохалася в Володю, прийшла на "Новий канал", яким він керує, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля". Дійшло до того, Притула, моя друга телевізійна половинка, каже режисерові: "Що ця кончена тут робить?" - зі сльозами на очах згадує ведуча.

Оля Фреймут у Танцях з зірками 2020

Апогеєм став інцидент в супермаркеті, коли на касі у Ольги запитали її прізвище. Тоді ведуча зрозуміла, що її перестали впізнавати. Ольга зізналася, що без телебачення вона ніяк.

Разом зі своїм партнером Іллею Падзіною Фреймут станцювала контемп і показала фото зі свого виступу на сторінці в Instagram.

"Друзі! Ми знову танцюємо для Вас. Цей танець - це мій біль, моє зізнання у слабкостях. Дуже хвилююся", - зізналася Ольга.

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут показала фото головної вболівальниці – дочки Євдокії.