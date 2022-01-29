Гроші на вітер: слідом за брендом купальників шанувальники "рознесли" нову лінію косметики Кайлі Дженнер

За традицією, вона оголосила про запуск в Instagram, давши фанатам можливість помилуватися новими продуктами. Але не всі з них оцінили їх високо. Багато хто висловив думку, що упаковка вийшла не оригінальною, а навпаки – повторює дизайн старих колекцій.

Кайлі для нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

"Невже необхідно випускати нові колекції макіяжу щороку до кожного свята? На даний момент ви продаєте ті ж кольори в новій упаковці. Так марнотратно. Це субтвіт на косметику Кайлі. Кожне свято я бачу одне і те ж", "Кайлі, чому твоя нова колекція виглядає як перероблені кольори?", – пишуть інтернет-користувачі.

Нову колекцію в мережі "рознесли" (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Крім цього, фоловерам не сподобалася і якість кометики. Так, шанувальниці бренду відзначають, що формула помади явно потребує "вдосконалення", так як вона "сохне, утворюючи плями, і виглядає огидно". Закінчилося обговорення тим, що весь бренд був названий "застарілим" і таким, що не виріс за останні кілька років.

Пізніше фанати переключилися на інше дітище Кайлі – бренд купальників Kylie Swim. Нагадаємо, колекція купальників Кайлі була зустрінута не сильно тепло через якість виробів. У соцмережах, зокрема, в TikTok, піднялася ціла хвиля обговорень, що купальники не коштують своїх грошей – при вартості $80 на них є маса огріхів: випущені нитки, прозора тканина і нерівні шви.