RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)

Автор: Lite

Настя Каменських порадувала своїх шанувальників новою зміною образу - популярна українська співачка змінила зачіску і вбралася в напівпрозоре довге плаття, на яке накинула яскравий фіолетовий піджак-курточку oversize.

Артистка похвалилася зухвалим луком у своєму Instagram, зібравши масу захоплених відгуків та гарячі компліменти.

Каменських зважилася на сміливу трансформацію для шоу "Маска" на каналі "Україна".

Співачка заплела свої розкішні кучері в тонкі коси, позувала перед камерою в яскравих нарядах з тематичним візерунком у вигляді зірочок-сніжинок, і звернулася до фанів з пропозицією допомогти їй з вибором кращого образу, зазначивши при цьому, що "деталі - це все".

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У мережі захоплюються перетворенням Каменських і визнають, що вибрати кращий лук просто неможливо - усюди артистка має чудовий вигляд.

  • Просто вогонь!
  • Вибрати неможливо. Скрізь вау!
  • Настя, я вас не впізнала
  • Бомба!
  • Красуня
  • Які довгі ноги

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських показала селфі з піцою "в обіймах" і продемонструвала, що ніщо людське співачці не чуже, й привела у захват своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Настя Каменських розповіла, як прокидатися завжди свіжою і сяючою та наповненою енергією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменськихновости шоу-бизнеса