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У зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікніку

Автор: RBC.UA

Мадонна, якій в серпні виповниться 63, не перестає епатувати. Цього разу співачка влаштувала грандіозну сімейну вечірку, куди одягла сексуальне вбрання. У число запрошених, зрозуміло, потрапив і її молодий бойфренд Ахламалік Уільямс. Також на знімках є діти королеви поп-сцени.

Пости викликали серед фанатів бурхливу і неоднозначну реакцію.

Мадонна вибрала образ максимально спокусливий. Вона позує на знімках в джинсових міні-шортах, колготках сіточкою, топі кремового відтінку з високим горлом, а також ковбойському капелюсі і туфлях-човниках. Співачка прийняла масу провокаційних поз. Наприклад, розкинула широко ноги, сидячи на надувному матраці у вигляді рожевого фламінго.

Мадонна на пікніку в колі сім'ї (фото: instagram.com/madonna)

Діти співачки, 15-річний Девід і восьмирічні близнючки Естер і Стелла також приміряли яскраві вбрання. Дружна компанія веселиласяя к могла: всі разом смажили рибу і хот-доги, співали, танцювали і грали в шахи. На одному з відео Мадонна продемонструвала почуття до свого хлопця. Вона притискається до бойфренда, обійнявши його ззаду.

Мадонна з бойфрендом і сім'єю (відео: instagram.com/madonna)

Користувачі мережі відреагували на пости по-різному. Були ті, хто вважає Мадонну вічно молодою. А інші впевнені, що поведінка співачки не личить жінці її років.

Раніше ми писали, що співачка шокувала мережу дивним зовнішнім виглядом.

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