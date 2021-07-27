У зухвалих міні-шортах: 62-річна Мадонна запалює з молодим бойфрендом на сімейному пікніку

Мадонна вибрала образ максимально спокусливий. Вона позує на знімках в джинсових міні-шортах, колготках сіточкою, топі кремового відтінку з високим горлом, а також ковбойському капелюсі і туфлях-човниках. Співачка прийняла масу провокаційних поз. Наприклад, розкинула широко ноги, сидячи на надувному матраці у вигляді рожевого фламінго.

Мадонна на пікніку в колі сім'ї (фото: instagram.com/madonna)

Діти співачки, 15-річний Девід і восьмирічні близнючки Естер і Стелла також приміряли яскраві вбрання. Дружна компанія веселиласяя к могла: всі разом смажили рибу і хот-доги, співали, танцювали і грали в шахи. На одному з відео Мадонна продемонструвала почуття до свого хлопця. Вона притискається до бойфренда, обійнявши його ззаду.

Мадонна з бойфрендом і сім'єю (відео: instagram.com/madonna)

Користувачі мережі відреагували на пости по-різному. Були ті, хто вважає Мадонну вічно молодою. А інші впевнені, що поведінка співачки не личить жінці її років.