Белла Хадід підірвала мережу апетитними формами у відвертій міні-сукні

Белла Хадід не втомлюється дивувати мережу новими стильними і жаркими образами. Цього разу модель приміряла спокусливу міні-сукню світло-зеленого відтінку. Завдяки глибокому вирізу на грудях, а також крою воно продемонструвало відразу всі достоїнства фігури 24-річної зірки. Доповнили лук Белли чорна стьобана сумочка від Michael Kors на ланцюжку, золоте кольє, великі сережки з леопардовим принтом, а також масивний браслет. Макіяж вона зробила легкий, а волосся заплела в хитромудру зачіску, залишивши в особи пару кісок. Вийшло стильно й зухвало, цілком у дусі молодшої Хадід.



Белла в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, поки Белла красується в новому гарячому аутфіті, Джіджі Хадід вирішила знову показати сімейні фото. Цього разу вона продемонструвала кілька фото з періоду вагітності. Причому на знімках компанію їй склав і батько малятка - коханий Джіджі Зейн Малік. Милі кадри Джіджі підписала: "Август, чекаємо нашу дівчинку". У відповідь мережа вибухнула коментарями, називаючи їх ідеальною парою і сім'єю.



Джіджі і Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, раніше ми писали, які пуховики обирають зірки в цьому сезоні. Белла Хадід разом зі своєю мамою обрали незвичайні куртки.