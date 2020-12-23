ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дівчинка-підліток: 73-річна Софія Ротару вразила помолоділим виглядом

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 13:02
Дівчинка-підліток: 73-річна Софія Ротару вразила помолоділим виглядом Софія Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Світлана Мащенко

Софія Ротару, якій у серпні виповнилося 73 роки, продовжує радувати шанувальників нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. На останньому фото народну артистку навіть порівняли з дівчинкою-підлітком.

Кадрами зі співачкою в Instagram поділився її 50-річний син Руслан Євдокименко, який також виглядає дуже молодо. Мабуть, сімейству пощастило з генетикою.

"Фото із Зіркою!" - лаконічно написав Руслан.

Дівчинка-підліток: 73-річна Софія Ротару вразила помолоділим виглядом

Софія Ротару з сином Русланом Євдокименко (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

Шанувальники в коментарях засипали зірку захопленими компліментами, і зізнаннями в самому щирому обожнюванні.

  • "Софія Михайлівна просто дівчинка-підліток, неймовірна...
  • Які гарні! Найкращі.
  • Софія Михайлівна красуня!
  • Дійсно Зірка! Завжди захоплює своїм талантом і красою!
  • Талант, працьовитість і сильна енергетика допомагають Софії Ротару залишатися зіркою номер один", - пишуть користувачі.

Зазначимо, що Софія Михайлівна нещодавно натрапила на хвилю хейту через чергову поїздку в Росію на виступ. Зірка взяла участь у зйомках новорічної "Пісні року".

Пізніше поповзли чутки, що Ротару змушена продати свій розкішний готель-віллу в Криму, оскільки має ряд фінансових труднощів.

Раніше ми писали також, що онучка Ротару Софія Євдокименко приїхала з Нью-Йорка до Києва на свята і з мамою і бабусею прогулялася і пофоткалась в столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ротару
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Київ засипає снігом. На дорогах значні затори
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Київ засипає снігом. На дорогах значні затори