Дівчина Бонда: екс-"ВІА Гра" Міша Романова в напівпрозорому платті захопила мережу красою

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова нещодавно зворушила фанатів знімком з підрослим сином. Хлопець на ім'я Мартін вже зовсім великий - і ходить з мамою по гарним новорічним локаціям.

Особливо фанатам подобаються вбрання Міші і її синочка. І якщо з-за холодів у малюка все ще в пріоритеті - не відморозити вуха, то співачці морози і негода не страшні, Міша навіть на відкритому повітрі виглядає стильно і привабливо.

На цей раз Міша порадувала знімком у дусі фільму про Джеймса Бонда. Яскрава блондинка стоїть у світлі софітів, ніби під прицілом, і звабливо посміхається. На ній напівпрозоре, але, в той же час, вишукане плаття. Високі підбори і зачіска - голлівудська хвиля - співачка ніби зійшла з кіноекрану.

"Хай Новий рік відкриє нам двері в нове життя, де є місце тільки радісним новинам, приємним сюрпризам, змінам на краще", - побажала Романова фоловерам.

"Красуня", "Дівчина Бонда", "Шикарна жінка", - написали захоплені красою Міші фанати під її фото, також додавши море побажань співачці.

Міша Романова (фото, відео: instagram.com/misharomanova/)

Нагадаємо, що Міша Романова продемонструвала стильний образ, який варто повторити. Шикарні макіяж і укладання разом з нарядом зроблять свою володарку просто чарівною на будь-якій вечірці.