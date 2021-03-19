Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Відома українська телеведуча Катя Осадча заряджає своїх підписників весняним настроєм. Зірка порадувала їх новими фото, на яких приміряла ніжний і ефектний образ.

Катя позувала в чорній спідниці і білосніжній блузці з пишними воланами, що нагадують пелюстки екзотичної квітки. Наряд ефектно оголює одне плече і зону декольте знаменитості і підкреслює її крихкість і витонченість.

Ефектний лук Осадча доповнила великими сережками і вишуканим ланцюжком на шиї, а також браслетом на руці. Свої світлі локони вона зачесала назад, підкресливши лінію плечей. А макіяж в ніжних пастельних тонах додав образу романтичності.

Теледіва поцікавилася у підписників, який у них настрій - весняний або все ще зимовий.

Катя Осадча підкорила ніжним аутфітом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який у вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.

Фоловерам дуже сподобався лук Осадчої і вони засипали її компліментами.