ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 13:12
Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Відома українська телеведуча Катя Осадча заряджає своїх підписників весняним настроєм. Зірка порадувала їх новими фото, на яких приміряла ніжний і ефектний образ.

Атмосферними кадрами ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катя позувала в чорній спідниці і білосніжній блузці з пишними воланами, що нагадують пелюстки екзотичної квітки. Наряд ефектно оголює одне плече і зону декольте знаменитості і підкреслює її крихкість і витонченість.

Ефектний лук Осадча доповнила великими сережками і вишуканим ланцюжком на шиї, а також браслетом на руці. Свої світлі локони вона зачесала назад, підкресливши лінію плечей. А макіяж в ніжних пастельних тонах додав образу романтичності.

Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Теледіва поцікавилася у підписників, який у них настрій - весняний або все ще зимовий.

Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Катя Осадча підкорила ніжним аутфітом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який у вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.

Фоловерам дуже сподобався лук Осадчої і вони засипали її компліментами.

  • Катю, ти як сонечко
  • Катюша, шикарна!
  • Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю
  • Клас, дуже гарно
  • Дуже гарний образ
  • Яка ви красуня!
  • Ніжна Весна
  • Катюша, Ти просто красуня
  • Крутій образ
  • Звичайно весна
  • Катя, Ви неймовірна!!

Нагадаємо, раніше в мережі показали розкішні будинки Потапа з Настею і Осадчої з Горбуновим, які живуть по сусідству і дружать сім'ями.

Ми також писали, що Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайним блюдом на Масницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча образ
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг
Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг