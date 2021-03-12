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Яскравіше сонця: Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайною стравою до Масляної

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 11:05
Яскравіше сонця: Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайною стравою до Масляної Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча продовжує радувати шанувальників зйомками нових випусків "Світського життя". Так, ведуча готується до Масляної, а допомагає їй у цьому відомий ресторатор, який навчив робити оригінальну страва до святкового столу.

На сторінці програми Світське життя в Instagram з'явилися фото зі зйомок.

Катя зустрілася з відомим шеф-кухарем, ресторатором і суддею шоу "Майстер-Шеф" Ектором-Хіменесом Браво і навіть разом з ним приготувала млинцевий торт "Червоний оксамит". Попутно ведуча "вигуляла" свій ефектний весняний наряд.

На Каті – "золота" атласна блузка на запах - тексильный пояс підкреслив тонку талію пведучої, вона доповнила образ червоними брюками і додала ще один яскравий акцент – смарагдову хустинку-обруч замість традиційної капелюшки. З аксесуарів – массивне сережки-кільця і кілька витончених золотих ланцюжків на шиї.

Яскравіше сонця: Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайною стравою до Масляної

Яскравіше сонця: Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайною стравою до Масляної

Катя і Ектор приготували оригінальну страву(фото: instagram.com/svitsketv)

До речі, Катя не одягала на зйомку взуття на підборах, про що повідомила в одному з коментарів до фото.

"То Ектор виріс, то Катерина умялась?" - здивувалася одна з підисниць. "Умялась», бо сьогодні без підборів", - пояснила Катя.

До речі, юзери помітили, що Ектор позує на фото у вишиванці і похвалили його за любов до українського костюму. "Ектор який красень у вишиванці!", "Ах! Який чоловік!" - писали вони.

Після смачного ефіру з Экстором Катю чекали на ще одній події – день народження групи KAZKA. На лавандову вечірку вона прийшла в повітряному жіночому платті і одягла витончені човники, доповнила образ капелюшком.

Нагадаємо, що раніше чоловік Каті, Юрій Горбунов показав своє веселе домашнє дозвілля з сином Іваном.

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