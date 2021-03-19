RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Автор: Lite

Відома українська телеведуча Катя Осадча заряджає своїх підписників весняним настроєм. Зірка порадувала їх новими фото, на яких приміряла ніжний і ефектний образ.

Атмосферними кадрами ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катя позувала в чорній спідниці і білосніжній блузці з пишними воланами, що нагадують пелюстки екзотичної квітки. Наряд ефектно оголює одне плече і зону декольте знаменитості і підкреслює її крихкість і витонченість.

Ефектний лук Осадча доповнила великими сережками і вишуканим ланцюжком на шиї, а також браслетом на руці. Свої світлі локони вона зачесала назад, підкресливши лінію плечей. А макіяж в ніжних пастельних тонах додав образу романтичності.

Теледіва поцікавилася у підписників, який у них настрій - весняний або все ще зимовий.

Катя Осадча підкорила ніжним аутфітом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який у вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.

Фоловерам дуже сподобався лук Осадчої і вони засипали її компліментами.

  • Катю, ти як сонечко
  • Катюша, шикарна!
  • Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю
  • Клас, дуже гарно
  • Дуже гарний образ
  • Яка ви красуня!
  • Ніжна Весна
  • Катюша, Ти просто красуня
  • Крутій образ
  • Звичайно весна
  • Катя, Ви неймовірна!!

Нагадаємо, раніше в мережі показали розкішні будинки Потапа з Настею і Осадчої з Горбуновим, які живуть по сусідству і дружать сім'ями.

Ми також писали, що Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайним блюдом на Масницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катя Осадчаобраз
Читайте також
Зіркові сусіди: у мережі показали розкішні будинки Потапа з Настею і Осадчої з Горбуновим
Яскравіше сонця: Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайною стравою до Масляної
Прогноз погоди