Дівчина-весна: Катя Осадча заворожила ніжним образном з пікантним декольте

Відома українська телеведуча Катя Осадча заряджає своїх підписників весняним настроєм. Зірка порадувала їх новими фото, на яких приміряла ніжний і ефектний образ.
Атмосферними кадрами ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катя позувала в чорній спідниці і білосніжній блузці з пишними воланами, що нагадують пелюстки екзотичної квітки. Наряд ефектно оголює одне плече і зону декольте знаменитості і підкреслює її крихкість і витонченість.
Ефектний лук Осадча доповнила великими сережками і вишуканим ланцюжком на шиї, а також браслетом на руці. Свої світлі локони вона зачесала назад, підкресливши лінію плечей. А макіяж в ніжних пастельних тонах додав образу романтичності.
Теледіва поцікавилася у підписників, який у них настрій - весняний або все ще зимовий.
Катя Осадча підкорила ніжним аутфітом (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який у вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.
Фоловерам дуже сподобався лук Осадчої і вони засипали її компліментами.
Нагадаємо, раніше в мережі показали розкішні будинки Потапа з Настею і Осадчої з Горбуновим, які живуть по сусідству і дружать сім'ями.
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