Дімопулос наїхала на Valentino через чоловіка на обкладинці і потрапила в скандал

Санта Дімопулос відпочиває в ОАЕ з сім'єю. Не все було так райдужно на курорті і зірці довелося посваритися з адміністрацією люксового готелю, де вона зупинилася. Слідом за цим випадком екс-"ВІА Гра" знову опинилася центрі конфлікту. Цього разу причиною стала рекламна компанія всесвітньо відомого бренду, яку розкритикувала зірка, після чого на її адресу посипалися звинувачення.

В Instagram-stories Санта розповіла, що кілька людей розкритикували її, тому що знаменитість публічно "нетолерантно і грубо" висловила свою думку з приводу одного з кадрів реклами бренду Valentino.

Санта не стала мовчати і відповіла на звинувачення. Зірка щиро вважає, що фото кампанії "заперечує все чоловіче в чоловікові і це суперечить природі".

"Коли немає кордонів між чоловіком і жінкою. Я поважаю весь вибір, вибір кожної людини. Але я не люблю, коли нав'язують щось для мене чужорідне. Чоловік є чоловік, жінка є жінка, так нас задумав Всевишній, і так нас задумала природа", – висловилася Дімопулос.

Фото з рекламного кампейна Valentino викликало суперечки в мережі (фото:instagram.com/maisonvalentino)

Санта зазначила, що їй було неприємно бачити кадр в голим чоловіком. Співачка не виключила, що новий кампейн може бути хайпом, але ніхто не подумав про наслідки і вплив на сприйняття нового покоління, представники якого будуть дивитися і брати приклад.

В той же час креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі на своїй сторінці в Instagram прокоментував суперечливе фото хлопця-моделі. Він назвав рекламний постер "автопортретом молодого красивого чоловіка" і уточнив, що "зло знаходиться в очах того, хто дивиться, а не в його оголеному тілі".

Санта висловилася про нову рекламу Valentino

Представник світового бренду підкреслив, що це фото є своєрідною заявкою на зміни в загальноприйнятому сприйнятті краси і заявив, що "ніхто ніколи не говорив, що це буде легко, але він готовий зіткнутися з труднощами в ім'я свободи, любові, терпимості і зростання".