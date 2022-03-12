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Дмитро Нагієв попрощався з росіянами: "ми воювали самі з собою"

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Росія, Субота 12 березня 2022 15:35
Дмитро Нагієв попрощався з росіянами: "ми воювали самі з собою" Дмитро Нагієв (фото: instagram.com/nagiev.universal)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний шоумен, актор і ведучий Дмитро Нагієв попрощався з росіянами.

Красномовне відео він опублікував у своєму Instagram - на платформі, яка вже незабаром не буде доступною для жителів РФ.

"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак втрачених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "Що ж я старий накоїв?" - написав Нагієв.

Відзначимо, що на чорно-білому відео актор голить свою лисину під пісню групи Акваріум і Бориса Гребенщикова "Поезд в огне". А саме під рядки:

...По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,

А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.

Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,

Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать...

До речі, напередодні нападу Росії на Україну актор у своєму Instagram написав іронічний пост про Путіна.

"Привіт, тихоні. Ще більше розпирає від нашої величі. Як казав мій дід: "А нікого не бентежить танк у нашій свінгерській компанії?" Давайте хоч за руки візьмемося, і будемо дивитися, як воно божеволіє", - написав Нагієв.

Не тільки Нагієв прощається з росіянами

Якщо зі слів Дмитра не зовсім зрозуміло - прощається він з росіянами тільки в соцмережі, або ж шоумен залишає РФ, що загинається від санкцій, то популярний артист FACE прямо заявив, що їде з Росії і не збирається повертатися в цю країну.

FACE у своєму Instagram-акаунті з майже двома мільйонами підписників видалив всі попередні пости, залишивши лише три - на підтримку України.

Він також сказав, що його "як російського артиста тепер практично не існує, як громадянина теж".

"Я більше не збираюся платити податки в Росію, я поїхав і більше не приїду в Росію, я більше не буду давати концерти в Росії. Чому? Тому що мене і моїх близьких вижили: вижили з власного будинку, з власної землі, вижила ваша держава, яке я остаточно відмовляюся визнавати моєю з цієї секунди, і вижив наш народ, якому абсолютно пох*й на все, поки вистачає грошей на бутерброд з маслом", - написав музикант.

Дмитро Нагієв попрощався з росіянами: &quot;ми воювали самі з собою&quot;

Репер FACE (фото: instagram.com/facepublicenemy)

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян і Каньє Вест підтримали Україну.

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