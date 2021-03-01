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Дочка Олени Кравець захопила мережу своєю красою (фото)

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 21:02
Дочка Олени Кравець захопила мережу своєю красою (фото) Маша Кравець (Фото: instagram.com/ma_kravets)
Автор: Lite

Старшій доньці зірки "Кварталу 95" і "Жіночого кварталу" Олени Кравець нещодавно виповнилося 18 років. Маша Кравець вже давно живе окремо від батьків і це було її особисте рішення, якому батьки не опиралися. Дівчина дуже схожа на свою зоряну маму і вражає регулярно своєю неймовірною красою.

Свіжі фотографії Маша Кравець розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина в перший день весни інтригувала шанувальників анонсом свіжого поста на своїй сторінці з самого ранку і вже ближче до вечора розмістила свіжу фотографію і коротеньке відео.

На знімку Маша Кравець в короткій спідниці з гудзиками спереду, чорному топі та у білій сорочці поверх топа. У неї ідеальний мейк-ап і образ доповнює браслет на руці та тонкий ланцюжок на шиї.

Дочка Олени Кравець захопила мережу своєю красою (фото)

Маша Кравець (Фото: instagram.com/ma_kravets)

Пост викликав бурю емоцій в соціальній мережі й за дві години Маша Кравець отримала більше тисячі лайків і купу компліментів з приводу своєї краси. У підписі до публікації вона зазначила, що фото було зроблено 26 лютого.

  • Машка-красуня!
  • Бьютииифул!
  • Яка гарна!
  • Маша, вау!
  • Яка Гарненька!
  • Така красива!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя.

А також розповідали про те, що дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою.

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