Дочка Олі Полякової здивувала радикальними змінами в зовнішності: її не впізнати

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша експериментує зі стилем, причому, як в одязі, так і музичним. Влітку дівчина разом зі своєю панк-групою "Шви" дала перший концерт, який викликав бурхливі обговорення мережі. Її зірковій мамі довелося втрутитися і захищати дочку від нещадної критики. Дівчина ж заявила, що вона боретьсяз ейджизмом і сексизмом, а на злостивців намагається не звертати уваги. Зараз же дочка співачки вирішила перевтілитися, і зробити це в рамках масштабного столичного фестивалю.