UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дочь Оли Поляковой удивила радикальными переменами во внешности: ее не узнать

Автор: Styler

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша экспериментирует со стилем, причем, как в одежде, так и музыкальным. Летом девушка вместе со своей панк-группой "Швы" дала первый концерт, котрый вызвал бурные обсуждения сети. Ее звездной маме пришлось вмешаться и защищать дочь от полетевшей в нее критики. Девушка же заявила, что она борется с эйджизмом и сексизмом, а на злопыхателей старается не обращать внимания. Сейчас же дочь певицы решила перевоплотиться, и сделать это в рамках масштабного столичного фестиваля.

Так, Маша решила кардинально сменить образ ради участие в киевском фестивале комиксов и косплея Comic Con 2021. Видео в новом имидже она поделилась в Instagram Stories.

Маша примеряла голубой парик-каре, надела короткую черную юбку, белую блузку, кофту, корсетный пояс, митенки, длинные гольфы и широкий текстильный чокер. Какой именно анимэ-персонаж девушка косплеит, она не уточнила.

Маша и Алиса повеселились на Comic Con 2021

К слову, вместе с сестрой на фестиваль отправилась и младшая дочь Поляковой – Алиса. Девочка предпочла не наряжаться и обойтись без перевоплощений.

Стоит отметить, что недавно Маша устроила готический вампирский фотосет, вызвавший очередной шквал критических комментариев. Девушка позировала в компании юноши с "кровавыми" следами на лице и груди. Парочка устроила тематическую фотосессию в лесу. Отдельно стои отметить макияд Маши с темными губами и крестиком между бровями.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаМаша Полякова