Дочь Оли Поляковой удивила радикальными переменами во внешности: ее не узнать

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша экспериментирует со стилем, причем, как в одежде, так и музыкальным. Летом девушка вместе со своей панк-группой "Швы" дала первый концерт, котрый вызвал бурные обсуждения сети. Ее звездной маме пришлось вмешаться и защищать дочь от полетевшей в нее критики. Девушка же заявила, что она борется с эйджизмом и сексизмом, а на злопыхателей старается не обращать внимания. Сейчас же дочь певицы решила перевоплотиться, и сделать это в рамках масштабного столичного фестиваля.