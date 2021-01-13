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Дочка Полякової в жовтому бікіні організувала батл з мамою: буду роздягатися швидко

Автор: Lite

Маша Полякова разом з мамою Олею Поляковою та молодшою сестрою Алісою відпочиває на Мальдівах. Співачка днями не на жарт розохотила мережу, коли подражнилася відпочинком в райському куточку землі. Їй навіть довелося звернутися до незадоволених і порадити їм не вихлюпувати негативні емоції на її сім'ю. Але відпочинок це не затьмарило, так само, як і тимчасова дощова погода. Як тільки визирало сонечко, Оля з доньками поспішала на пляж. Маша вирішила позмагатися з мамою за кількістю фото в купальнику і також влаштувала фотосет біля океану.

15-річна дочка зірки показала на своїй Instagram-сторінці знімки в білому легкому халаті, накинутому поверх жовтого купальник-бікіні. Вона кокетує на камеру.

"Мама буде повільно роздягатися, а я - швидко. P. s. Зрозуміє той, хто підписаний на нас обох . Яка фотка вам більше подобатися: 1 або 2", - поцікавилася хитра Маша.

Маша поділилася пляжними фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Варто зазначити, що підпис до знімків став відсиланням до фотосету Королеви ночі в шоколадному бікіні. Співачка пообіцяла шанувальникам, що буде оголятся повільно, але донька вирішила її обійти.

Раніше Оля показала перші фото дочок на Мальдівах. На знімку Маша грається в океані в рожевому бікіні разом з молодшою сестрою Алісою. "Бейбики на хвилі", - підписала грайливий кадр співачка.

Оля Полякова показала водні забави дочок (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поки Оля з дітьми відпочиває на островах, журналісти сфотографували її розкішний особняк і прилеглу територію з висоти пташиного польоту.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова