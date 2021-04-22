Ви не можете їсти все: 50-річна Наомі Кемпбелл розкрила секрет молодості і краси

Наомі демонструє масу стильних речей з останніх колекцій: широкі джинси, жакети з кроп-топами, спортивні костюми... На багатьох фото супермодель "золотої" епохи моделей показала свою струнку фігуру, оголившись по максимуму. Зірці зробили стильну коротку стрижку і макіяж з металевим блиском тіней і помади. Виглядає вона неймовірно молодо.

Наомі Кемпбелл все так само гарна (фото: instagram.com/interviewmag)

В інтерв'ю зірка, до слова, розповіла, крім іншого, про режим дня, а ще - секрети краси та своєї вічної молодості. Виявляється, звичні нам ради начебто лягати спати до півночі, вона не застосовує. Ще в грудні красуня полетіла в Африку, щоб проводити більше часу під час пандемії на повітрі, а не сидіти в квартирі. І тому макисмально активна.

"Я не лягаю спати раніше третьої години ночі, тому я не прокидаюся до 10 або 11 години. Потім я тренуюся, і тоді починається мій день. Люди в Нью-Йорку починають день рано, тому до 2 або 3 я отримую повідомлення. У ці дні я намагаюся якомога більше перебувати на свіжому повітрі, і кожен день лягаю спати втомленою".

На питання про те, що найгірше, на її думку, в старінні, Наомі відповіла: "Фізично вам потрібно стежити, щоб тіло було гнучким, в тонусі. Ви не можете їсти все, що їли раніше. Енергія так важлива. Мені 50, але я не відчуваю себе, ніби мені 50".

Також супермодель зізналася, що під час карантину їй довелося згадати масу домашніх справ. "Я готувала на початку карантину в Нью-Йорку. Готувала, прибирала, прала одяг. Я все можу зробити для себе. Так мене виховували бабуся і мама. Така спадщина Ямайки. Мені потрібно за багато що подякувати коронавірусу. Він повернув багато речей, які мені прищеплювали в дитинстві", - відверто розповіла вона.