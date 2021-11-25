Дорофєєва і Дантес чесно зізналися, чому не хочуть працювати разом: у нас була домовленість

Так, співачка не проти, щоб її чоловік став артистом продюсерського центру MOZGI, з яким співпрацює сама артистка. Більш того, продюсер Ірина Горова також хотіла б отримати такого перспективного артиста, як Дантес, ось тільки він не поспішає підписувати контракти.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розділяють творче та особисте (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Він просто почав сам, і мені подобається, що він сам пробує. Він від цього кайфує. Він вже зробив свою команду по суті. Він не працював так багато ніколи, як в останні півроку", - зізналася Надя.

Примітно, що Горова ніколи не пропонувала своїй підопічній записати дует з чоловіком. Дорофєєва зазначає, що вдома про випуск спільного треку також розмови не ведуться.

"Я не знаю, чому ми з Вовою не робимо дует. Напевно, тому що нас всі про це просять. Але я написала Вові пісню. Називається "С * ука". Це перша пісня, яку я написала для когось. Це перший творчий крок", - розповіла Дорофєєва.

Надя зізнається, що вони з чоловіком поділяють роботу і особисте життя.

"У нас була домовленість. Я дуже не хотіла влипати в нього і заполонити весь його простір. Мені так хотілося, щоб його сприймали окремо від мене, а мене – окремо від нього. Ми влиплі вдома, а це робота. Я хочу, щоб він займався своїми класними справами, а я - своїми. Ми приходимо і так пишаємося один одним", - зізналася співачка.

Надя не виключає, що в майбутньому у них з чоловіком можливий і творчий союз.

У свою чергу, Володимир в YouTube-шоу Олексія Дурнєва "Пожежа!" зізнався, чому не записує спільну пісню з дружиною.

"Ми два артисти і дуже сильно сепаруємо роботу. По-перше, цього всі чекають, це такий легкий хід. Ми хочемо щоб нас не асоціювали скрізь як Надю і Вову, ніби ми окремо не можемо існувати", - зазначив співак.