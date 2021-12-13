Дорофєєва в міні влаштувала гарячі танці перед Дантесом в спальні: розтопить будь-яку крихітку

Надя Дорофєєва нещодавно поскаржилася на жартівливі претензії чоловіка Володимира Дантеса на її домашні вбрання. Співачка звикла ходити по дому в зручному і не зовсім звабливму, але практичному одязі, Вова ж не проти бачити дружину в сексуальних вбраннях не тільки на сцені.

І ось, Дантес показав в Instagram, як пластична і спокуслива Надя танцює перед ним у спальні. Відео потрапило у фан-пабліки артистів.

Співачка в ультракороткій сірій сукні танцює під трек українського гурту "Гарячий шоколад" – "Без ума". Надя веселиться і позує перед камерою, а в кінці короткого відео грайливо показує струнку ніжку, заодно демонструючи розтяжку. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від ᴀʀɪɴᴀ/ɴᴀᴅʏᴀ (@nadyaxcream) Примітно, що відео було записано після 2 ночі. Адже солодка парочка не спала і у них явно був відмінний настрій. Вова вів "репортаж" прямо з ліжка. "Гарячий шоколад розтопить будь-яку крихітку", - з гумором підписав відео з дружиною Дантес. Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)