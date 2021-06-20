RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доступно і актуально: топ-4 головних тренда в світі моди, яким варто слідувати

Автор: Ольвія Агаркова

Розгубитися в сучасному стрімко мінливому світі моди не так вже й складно - гіпервибір ускладнює прийняття рішення на користь покупки тих чи інших речей, тому важливо розбиратися в тенденціях і течіях, щоб не рятувати серед великої кількості можливих варіантів.

Стилістка Анна Пономаренко перерахувала в Instagram найважливіші сучасні тенденції в світі моди, які актуальні в будь-якій ситуації.

Екологічність. Менше споживання, раціональність в покупках, більше відповідальності, перероблені матеріали, новий одяг зі старого, екологічне виробництво, більш дорогий одяг для забезпечення гідної оплати праці співробітників швейних фабрик - це все про це;

Вінтаж, секонд-хенд - це продовження попереднього тренда. Навіщо робити нове, якщо старе ще можна використовувати? Ресейл платформи в усьому світі набирають популярність і наступають на п'яти модним онлайн магазинам;


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Агендерність. Тобто, унісекс одяг. Один з наймасштабніших трендів в суспільстві - важливість особистості, а не сексуальна орієнтація, статева приналежність і т. д. Це соціальний тренд.

Комфорт. Кросівки, спортивні костюми та велосипедки з нами надовго. Вирвавшись з лещат формального одягу, люди поки не планують в них повертатися. Звідси м'які фактури, трикотаж, розслабленість в силуетах.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Іонова розповіла про вибір літнього гардеробу для жарких днів.

Читайте LITE в Google News
модастилист