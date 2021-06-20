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Доступно и актуально: топ-4 главных тренда в мире моды, которым стоит следовать

Автор: Ольвия Агаркова

Растеряться в современном стремительно меняющемся мире моды не так уж и сложно – гипервыбор усложняет принятие решение в пользу покупки тех или иных вещей, поэтому важно разбираться в тенденциях и течениях, чтобы не спасовать среди обилия возможных вариантов.

Стилистка Анна Пономаренко перечислила в Instagram самые важные современные тенденции в мире моды, которые актуальны в любой ситуации.

Экологичность. Меньше потребления, рациональность в покупках, больше ответственности, переработанные материалы, новая одежда из старой, экологичные производство, более дорогая одежда для обеспечения достойной оплаты труда сотрудников швейных фабрик - это все об этом;

Винтаж, секонд-хенд - это продолжение предыдущего тренда. Зачем делать новое, если старое еще можно использовать? Ресейл платформы во всем мире набирают популярность и наступают на пятки модным онлайн магазинам;


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Агендерность. То есть, унисекс одежда. Один из самых масштабных трендов в обществе - важность личности, а не сексуальная ориентация, половая принадлежность и т. д. Это социальный тренд.

Комфорт. Кроссовки, спортивные костюмы и велосипедки с нами надолго. Вырвавшись из тисков формальной одежды, люди пока не планируют в них возвращаться. Отсюда мягкие фактуры, трикотаж, расслабленность в силуэтах.

Напомним, что ранее стилист Катерина Ионова рассказала о выборе летнего гардероба для жарких дней.

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