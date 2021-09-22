Задовольняються малою частиною: Гвоздьова висловилася про несправедливість на "Танцях з зірками 2021"

Ілона вважає, що постановки для пар ставлять несправедливо – одним дістається яскраве, феєричне шоу з супроводом, декораціями та атрибутикою, а інші ж витягують номери своїми силами. У хореографа склалося двояке враження від третього прямого ефіру "Танців з зірками 2021".

Ілона Гвоздьова побувала на третьому прямому ефірі "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Є пари, яким дають максимальну кількість можливостей (світло,музика,графіка,спецефекти,костюми,сюжет,номери,постановників і так далі), і друга категорія учасників, які вичавлюють максимум з себе і задовольняються малою частиною загального шоу. Чому так, запитаєте ви? На жаль, відповідь криється за 7 замками і тільки продюсер шоу знає розгадку", - поміркувала Гвоздьова.

На її думку, незважаючи на всі організаційні моменти виступів, учасники "з ефіру в ефір проробляють колосальну роботу, більшість танцюристів намагаються максимально розкрити потенціал своєї зірки".

"Старенькі" повернулися на головний паркет країни заради участі в особливому ефірі (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздьова тонко підмітила інші плюси третього ефіру, а також особливу увагу приділила номеру в пам'ять про Григорія Чапкіса, обурившись тим, що віддати данину пам'яті прийшло мало його колег.

"Прекрасний номер-відкриття, хочеться більше таких номерів, особливо з членами журі, як і раніше неймовірна графіка (чому у нас її не було?), неймовірні костюми, нарешті нагадують бальні, неймовірний номер в пам'ять про смерть Чапкіса Г. Н. хоча, для мене було здивуванням, що прийшло дуже мало колег, але це справа особисто кожного", - підсумувала вона.

Також Ілона зазначила, що після того. як "старенькі повернулися на сцену" (в ефірі можна було побачити учасників минулих сезонів), то рейтинги програми відразу пішли вгору, "чого не скажеш про другий ефір".