RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дочекалися! Тіна Кароль повністю оголилася для обкладинки

Автор: Lite

Тіна Кароль останнім часом радує прихильників приємними новинами. Так, стало відомо, що українська поп-діва знову зайняла місце зіркового тренера на "Голосі країни", а тепер ще виявилося, що вона готує для шанувальників випуск музичного спектаклю, присвяченого 15-річчю творчої кар'єри артистки. Зображенням для постера послужило оголене фото самої Тіни! Побачити його можна в фотоблозі зірки.

Тіна позує, сидячи на підлозі і схрестивши перед собою ноги. Оголені груди зірка прикрила руками.

Чуттєвий і ніжний образ довершено красивою об'ємною укладкою з великими локонами, макіяж зроблений в максимально природних тонах з акцентом на очах.

Тіна Кароль здивувала шанувальників "голим" фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальників по-справжньому здивував сміливий постер із зображенням їх улюблениці.

  • Тіна, ти шикарна
  • Ого яка обкладинка
  • Найкраща
  • Як завжди чарівна
  • Ефектна
  • Дочекалися!
  • Красива
  • Ми в трансі

Спектакль Тіни носить назву "Ювілейний альбом" і складається із знакових хітів за всю історію кар'єри співачки. Запис відбувся під час її ювілейного туру. Live-виконання і мюзикловий жанр, в якому створений альбом, створюють атмосферу живого концерту, в якому співачка розповідає глядачам вражаючу історію свого успіху. Реліз альбому-вистави запланований на 18 грудня на відомій стримінговій платформі spotify.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у шкіряному вбранні розкрила свою особливу дієту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тіна Кароль