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Дождались! Тина Кароль полностью обнажилась для обложки

Автор: Lite

Тина Кароль в последнее время радует поклонников приятными новостями. Так, стало известно, что украинская поп-дива снова заняла место звездного тренера на "Голосе страны", а теперь еще оказалась, что она готовит для поклонников выпуск музыкального спектакля, посвященного 15-летию творческой карьеры артистки. Картинкой для постера послужило обнаженное фото самой Тины! Увидеть его можно в фотоблоге звезды.

Тина позирует, сидя на полу и скрестив перед собой ноги. Обнаженную грудь звезда прикрыла руками.

Чувственный и нежный образ довершен красивой объемной укладкой с крупными локонами, макияж сделан в максимально естественных тонах с акцентом на глазах.

Тина Кароль сразила поклонников "голым" фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонников по-настоящему удивил смелый постер с изображением их любимицы.

  • Тина, ты шикарна
  • Ого какая обложка
  • Самая лучшая
  • Как всегда обаятельна
  • Эффектная
  • Дождались!
  • Красивая
  • Мы в трансе

Спектакль Тины носит название "Юбилейный альбом" и состоит из знаковых хитов за всю историю карьеры певицы. Запись состоялась во время ее юбилейного тура. Live-исполнение и мюзикловый жанр, в котором создан альбом, создают атмосферу живого концерта, в котором певица рассказывает зрителям впечатляющую историю своего успеха. Релиз альбома-спектакля запланирован на 18 декабря на известной стриминговой платформе spotify.

Напомним, что ранее Тина Кароль в кожаном наряде раскрыла свою особую диету.

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Новости Украины Тина Кароль