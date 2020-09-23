Бійки та публічні сварки: учасники Танців з зірками, які незлюбили один одного

Ми зібрали гучні скандали за час шоу "Танці з зірками" (колаж РБК-Україна)

Хто з учасників українського і зарубіжного проекту "Танці з зірками" ворогував і сварився - читайте в нашому матеріалі

"Танці з зірками" – це не тільки можливість розкрити свої хореографічні таланти і позмагатися за глядацькі симпатії, перевірити на міцність народну любов, але й майданчик для серйозних баталій і пристрастей. Тут народжується як любов, так і конфлікти, і навіть ворожнеча.

Lite зробив добірку найяскравіших зіркових сварок, які стали надбанням громадськості.

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук

На "Танцях з зірками 2019" хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова була партнеркою Володимира Остапчука як раз під час піку скандалу з його розлученням. Більше того, їй приписували роман з ведучим, через що в її родині почалися скандали.

Ілона довго мовчала і лише по закінченню проєкту висловила все, що думає про зіркового партнера. Крім того, Гвоздьова підтримала колишню дружину ведучого шоу "Маска" на каналі "Україна" Олену Войченко після скандального розлучення.

Ілона Гвоздьова рознесла Володимира Остапчука після новини про розлучення (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Володимир дуже загрався в гру "Я класний". Вибач, Володю, але це так. Не важливо, це парне змагання в сім'ї, на проекті, але потрібно бачити крім себе ще когось", - заявила вона якось в інтерв'ю Каті Осадчій.

Більш того, в одному з коментарів під постом ведучого про причини розлучення і стосунки з екс-дружиною, Ілона звернулася до Володимира в досить різкій формі.

"Ну ти і шоумен, звичайно! Та ти, Вова, людина-гівно року, а не шоумен року!" - написала вона.

Також вона заявила, що ведучому не вдалося перемогти в проєкті через самозамилування, і зазначила, що його "занесло на хвилі успіху".

Ілона Гвоздьова вважає Володимира Осапчука самозакоханим (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Анна Різатдінова та Євген Кот

"Побили горщики" ще два учасника українського проєкту "Танці з зірками 2019" – Анна Різатдінова та Євген Кот.

Цікаво, що разом вони не танцювали, але стали суперфиналистами і головними конкурентами, змагаючись за перемогу в проекті. Так, Кіт отримав заповітний кубок разом з актрисою, а нині головною "холостячкою" країни Ксенією Мішиною, а Анна ж танцювала з хореографом Олександром Прохоровим.

Євген критично висловився про гімнастку у програмі "Слава+". Він поділився своєю думкою про те, що завадило спортсменці перемогти в проєкті і зазначив, що "спілкуватися з глядачем важливіше серцем, ніж просто задерти ногу", а також здивувався, що Анна дійшла до фіналу. Кот зазначив, що спортивне минуле часто заважає учасницям розкритися.

Євген Кот різко висловився про Анну Різатдінову, а спортсменка не стала мовчати (фото: instagram.com/kot_jenya)

Анна не змогла мовчати, тому різко відповіла опоненту в Instagram.

"Я 17 років віддала великому спорту, перш ніж навчитися "задирати ногу", і представляла Україну на світових аренах, не раз піднімала наш прапор і змушувала грати гімн держави. Але тобі не зрозуміти, що це таке", - написала вона.

Не тільки наші, але й американські зірки не порозумілися на головному майданчику країни, а їхні розборки стали надбанням громадськості, про що пише Usmagazine.

Максим Чмерковський і Хоуп Соло

Наприклад, американська футболістка і екс-воротар жіночої збірної США Хоуп Соло танцювала в парі з українським красенем і екс-"Холостяком" Максимом Чмерковським в 13-му сезоні американського ТБ-проєкту.

Пізніше, в автобіографічній книзі "Соло: спогади надії" вона заявила, що партнер дав їй ляпаса і вдарив у живіт під час репетиції. Максим спростував слова спортсменки і навіть нагрубив їй в Twitter.

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Максим Чмерковський і Хоуп Соло

Джаліл Уайт і Кім Джонсон

Американський актор Джаліл Уайт, зірка серіалу "Сімейні справи" і учасник 14 сезону американської версії "Танців з зірками" під час репетиції зірвався на партнерці Кім Джонсон після того, як сам же наступив їй на ногу.

А ще він обізвав дівчину "ідіоткою", викрикуючи лайки їй прямо в обличчя. У ситуацію втрутився колега Джонсон, танцюрист Марк Баллас і утихомирив актора...

Джаліл Уайт і Кім Джонсон

Які сюрпризи чекають глядачів на українських "Танцях з зірками 2020", покаже час. А поки новий сезон щедро приправлений емоціями, а конкуренція зростає від ефіру до ефіру.