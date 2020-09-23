Драки и публичные ссоры: участники Танцев со звездами, невзлюбившие друг друга

Мы собрали громкие скандалы за время шоу "Танцы со звездами" (коллаж РБК-Украина)

Кто из участников украинского и зарубежного проекта "Танцы со звездами" враждовал и ссорился - читайте в нашем материале

"Танцы со звездами" – это не только возможность раскрыть свои хореографические таланты и посоревноваться за зрительские симпатии, проверить на прочность народную любовь, но и площадка для нешуточных баталий и страстей. Тут рождается как любовь, так и конфликты и даже вражда.

Lite сделал подборку самых-самых ярких звездных ссор, которые стали достоянием общественности.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук

На "Танцах со звездами 2019" хореограф и танцовщица Илона Гвоздева была партнершей Владимира Остапчука как раз во время пика скандала с его разводом. Более того, ей приписывали роман с ведущим, из-за чего в ее семье начались скандалы.

Илона долго молчала и лишь по окончанию проекта высказала все, что думает о звездном партнере. Кроме того, Гвоздева поддержала бывшую жену ведущего шоу "Маска" на канале "Украина" Елену Войченко после скандального развода.

Илона Гвоздева разнесла Владимира Остапчука после новости о разводе (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Владимир очень заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", - заявила она как-то в интервью Кате Осадчей.

Более того, в одном из комментариев под постом ведущего о причинах развода и отношениях с экс-супругой, Илона обратилась к Владимиру в довольно резкой форме.

"Ну ты и шоумен, конечно! Да ты, Вова, человек-говно года, а не шоумен года!" - написала она.

Также она заявила, что ведущему не удалось победить в проекте из-за самолюбования, и отметила, что его "занесло на волне успеха".

Илона Гвоздева считает Владимира Осапчука самовлюбленным (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Анна Ризатдинова и Евгений Кот

"Горшки побили" еще два участника проекта "Танцы со звездами 2019" – Анна Ризатдинова и Евгений Кот.

Интересно, что вместе они не танцевали, но стали суперфиналистами и главными конкурентами, соревнуясь за победу в проекте. Так, Кот получил заветный кубок вместе с актрисой, а ныне главной "холостячкой" страны Ксенией Мишиной, а Анна же танцевала с хореографом Александром Прохоровым.

Евгений критически высказался о гимнастке в программе "Слава+". Он поделился своим мнением о том, что помешало спортсменке победить в проекте и отметил, что "общаться со зрителем важнее сердцем, чем просто задрать ногу", а также удивился, что Анна дошла до финала. Кот отметил, что спортивное прошлое зачастую мешает участницам раскрыться.

Евгений Кот резко высказался об Анне Ризатдиновой, а спортсменка не стала молчать (фото: instagram.com/kot_jenya)

Анна не смогла молчать, а потому резко ответила оппоненту в Instagram.

"Я 17 лет отдала большому спорту, прежде чем научиться "задирать ногу", и представляла Украину на мировых аренах, не раз поднимала наш флаг и заставляла играть гимн государства. Но тебе не понять, что это такое", - написала она.

Не только наши, но и американские звезды не поладили на главном паркете страны, а их разборки стали достоянием общественности, о чем пишет Usmagazine.

Максим Чмерковский и Хоуп Соло

Например, американская футболистка и экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло танцевала в паре с украинским красавцем и экс-"Холостяком" Максимом Чмерковским в 13-м сезоне американского ТВ-проекта.

Позже, в автобиографической книге "Соло: воспоминания надежды" она заявила, что партнер дал ей пощечину и ударил в живот во время репетиции. Максим опроверг слова спортсменки и даже нагрубил ей в Twitter.

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Максим Чмерковский и Хоуп Соло

Джалил Уайт и Ким Джонсон

Американский актер Джалил Уайт, звезда сериала "Семейные дела" и участник 14 сезона американской версии "Танцев со звездами" во время репетиции сорвался на партнерше Ким Джонсон после того, как сам же наступил ей на ногу.

А еще он обозвал девушку "идиоткой", выкрикивая ругательства ей прямо в лицо. В ситуацию вмешался коллега Джонсон, танцор Марк Баллас и осадил зарвавшегося актера...

Джалил Уайт и Ким Джонсон

Какие сюрпризы ждут зрителей на украинских "Танцах со звездами 2020", покажет время. А пока новый сезон щедро приправлен эмоциями, а конкуренция растет из эфира в эфир.