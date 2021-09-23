ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесії

Новость на русском →
США, Четвер 23 вересня 2021 15:28
Дух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесії Корнтні Кардашян і Меган Фокс (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Меган Фокс і Кортні Кардашьян стали героїнями нового кампейну бренду Кім Кардашьян. Фотосесія вийшла неймовірно гарячою, зробивши дівчат головними зірками всіх світських порталів.

На сторінці Кім Кардашьян, для бренду якої була влаштована фотосесія, піднявся справжній ажіотаж.

Кім Кардашьян раніше сама демонструвала продукцію власних марок. Але останнім часом стала залучати до кампейнів і інших знаменитостей. Так, для реклами свого бренду білизни та домашнього одягу Skims зірка мережі вже запрошувала культову модель Кейт Мосс. А тепер її одяг приміряли популярна актриса Меган Фокс. У зйомці також взяла участь старша сестра Кім - Кортні Кардашьян.

Меган і Кортні знялися в жаркій і провокаційній фотосесії: одягнені в нижню білизну, вони обіймаються, торкаються одна одну, годують ягодами і всіляко демонструють свої досконалі тіла. На деяких фото вони постали топлес, піднявши градус зйомки до максимуму. У мережі піднялася хвиля обговорень. І більшість фоловерів просто в захваті. Фанати зізнаються, що вони давно не бачили настільки "гарячої фотосесії", і від неї просто "захоплює дух".

Дух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесіїДух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесіїДух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесіїДух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесіїКорнтні Кардашян і Меган Фокс для Skims (фото :instagram.com/kimkardashian)

Також раніше Каньє Уест публічно висловив почуття Кім Кардашьян.

Читайте LITE в Google News
Меган Фокс Кортни Кардашьян Шоу-бізнес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік
Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік