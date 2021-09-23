Дух захоплює: Меган Фокс і Кортні Кардашьян знялися топлес у спекотній фотосесії
Меган Фокс і Кортні Кардашьян стали героїнями нового кампейну бренду Кім Кардашьян. Фотосесія вийшла неймовірно гарячою, зробивши дівчат головними зірками всіх світських порталів.
На сторінці Кім Кардашьян, для бренду якої була влаштована фотосесія, піднявся справжній ажіотаж.
Кім Кардашьян раніше сама демонструвала продукцію власних марок. Але останнім часом стала залучати до кампейнів і інших знаменитостей. Так, для реклами свого бренду білизни та домашнього одягу Skims зірка мережі вже запрошувала культову модель Кейт Мосс. А тепер її одяг приміряли популярна актриса Меган Фокс. У зйомці також взяла участь старша сестра Кім - Кортні Кардашьян.
Меган і Кортні знялися в жаркій і провокаційній фотосесії: одягнені в нижню білизну, вони обіймаються, торкаються одна одну, годують ягодами і всіляко демонструють свої досконалі тіла. На деяких фото вони постали топлес, піднявши градус зйомки до максимуму. У мережі піднялася хвиля обговорень. І більшість фоловерів просто в захваті. Фанати зізнаються, що вони давно не бачили настільки "гарячої фотосесії", і від неї просто "захоплює дух".
Корнтні Кардашян і Меган Фокс для Skims (фото :instagram.com/kimkardashian)
Також раніше Каньє Уест публічно висловив почуття Кім Кардашьян.