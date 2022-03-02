Дурнєв, Птушкін, Астаф'єва: українські популярні блогери записали відеозвернення до росіян

До відеозвернення приєдналися Антон Птушкін, Олексій Дурнєв, Юрій Каплан, Олена Венум, Володимир Дантес, Мурафа, Діва Оливка, Олександр Педан та інші.

"Зробіть сторіз про те, що насправді відбувається в Україні. Напишіть пост про справжній геноцид, який влаштував Путін всім людям. Висловитеся. Розкажіть про руйнування, які почалися в Україні і наближаються до вас. Ваш президент підриває наші міста, але з вами він вчиняє куди страшніше. Він знищує вас повільно, болісно, плавно вириває ваш язик і руки. Якщо ви його не зупините, вас чекає повільне загнивання і громадянська війна. Згадайте історію. І повірте, до вас не прийде на допомогу весь світ, рознімаючи ваші зіткнення. Вас кинуть вмирати. Не дайте цьому статися. Говоріть. Відкривайте правду. Закликайте людей не терпіти", - закликали блогери.