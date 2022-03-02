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Дурнев, Птушкин, Астафьева: украинские популярные блогеры записали видеобращение к россиянам

Автор: Сергей Кулик

Популярные украинские блогеры обратились к своим российским коллегам с просьбой распространить всю правду о войне, начатую Россией.

Видеообращение инфлюенсеры выложили у себя в соцсетях.

К видеообращениею присоединились Антон Птушкин, Алексей Дурнев, Юрий Каплн, Алена Венум, Владимир Дантес, Мурафа, Дива Оливка, Александр Педан и другие.

"Сделайте сториз о том, что на самом деле происходит в Украине. Напишите пост о настоящем геноциде, который устроил Путин всем людям. Выскажитесь. Расскажите о разрушениях, которые начались в Украине и приближаются к вам. Ваш президент взрывает наши города, но с вами он поступает куда страшнее. Он уничтожает вас медленно, болезненно, плавно вырывает ваш язык и руки. Если вы его не остановите, вас ждет медленное загнивание и гражданская война. Вспомните историю. И поверьте, к вам не придет на помощь весь мир, разнимая ваши столкновения. Вас бросят умирать. Не дайте этому случиться. Говорите. Открывайте правду. Призывайте людей не терпеть", - призвали блогеры.

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