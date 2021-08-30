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Душ за 1 хвилину і сварки пошепки: Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життя

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Понеділок 30 серпня 2021 15:29
Душ за 1 хвилину і сварки пошепки: Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життя Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Дружина "Холостяка 9" Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова півтора місяці тому вперше стала мамою і подарувала коханому сина Лева. Дівчина показала прогулянку з малюком на вулиці, а також відверто розповіла, з чим їй довелося зіткнутися в новому статусі мами.

Милий кадр, зроблений у дворі їх з Микитою заміського будинку, Даша показала на своїй сторінці в Instagram.

Квіткова відображена в синій сукні з відкритими плечима і чорних сандалях. Вона тримається за ручку коляски і з ніжністю туди заглядає.

Душ за 1 хвилину і сварки пошепки: Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життя

Даша Квіткова на прогулянці з синочком Левом (фото: instagram.com/kvittkova)

Молода мама розкрила, як змінилося її життя з появою дитини і що їй довелося робити вперше.

"Ці 1,5 місяці були веселими, сумбурними і сповнені несподіванок Лева. Як багато було зроблено вперше. Всі ці "вперше" я вирішила зібрати в добірку, яка найкращим чином відображає силу і масштаби материнської любові", - зазначила Даша.

Список вийшов досить великий.

"Отже, я вперше:

  • Висипалася всього за кілька хвилин. При цьому примудрялася дотримуватися свого харчування. Як наслідок - бачу бажаний результат.
  • Навчилися лаятися з чоловіком пошепки.
  • Вперше ходила в туалет (ну, а що, правда адже) з дитиною на руках. Така у мам супер-геройська сила
  • Приймала душ за 1 хвилину, як ніби здаю нормативи. Між іншим, дуже корисний навик, завжди стане в нагоді
  • Почала вирішувати кілька завдань одночасно. Коли Микита закінчує робочі справи і може залишитися з Левом, у мене є всього нічого для того, щоб привести в порядок не тільки себе, але і наш будинок + роботу ніхто не відміняв.
  • Вперше дивилася турецький серіал. (Привіт, я мама в декреті)
  • Зрозуміла, що можна не злитися, а сміятися до сліз, якщо обкакунькали тебе, твого чоловіка і ваш новий світлий килим
  • Вивчила абетку дитячого крику і стала його розрізняти (мабуть, найскладніша абетка в світі).
  • Ходила так довго в піжамі, без укладання, з відрослим манікюром і корінням.
  • Їла сніданок на вечерю. Але навіть цьому раділа
  • Плакала так багато і так багато любила. Сподіваюся, я зможу зберегти назавжди цей спектр почуттів і емоцій, він безцінний.
  • Навчилася використовувати ноги, як руки
  • Зрозуміла, наскільки у мене залізні нерви. Я однозначно стала кращою версією себе.
  • Цілувала чужі п'ятки і отримувала від цього нереальне задоволення.

"Спасибі Льву за все це", - поділилася Квіткова.

Раніше вона також виклала неймовірно зворушливе сімейне фото з чоловіком і синочком.

Душ за 1 хвилину і сварки пошепки: Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життяДаша Квіткова розчулила ніжним кадром з чоловіком і сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком.

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