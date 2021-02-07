RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на руках

Автор: Lite

Українська співачка і одна з фіналісток "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - свою дівчинку вона просто обожнює.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Популярні новини
Кейт Міддлтон розповіла про "некоролевскі" справи, якими їй довелося зайнятися: пандемія змусила 30 січня 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Голос країни 2021 "рознесли" після першого ж випуску, але організатори відповіли 29 січня 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Полякова звинуватила Могилевську в фотошопі: могла б і мене обробити, подружко! 30 січня 2021
Міні-спідниця і екстремальні підбори: Сальма Хайек показала фігуру в пікантному образі 29 січня 2021
Голос країни 2021: хто з зірок і в якій ролі "засвітиться" на шоу 30 січня 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Може принести нестерпний біль: Астаф'єва вичерпно відповіла на питання про весілля і дітей 31 січня 2021

Цього разу Саніна вирішила показати "малятко" ближче: співачка запостила яскраві знімки, на яких вона сидить з нею на руках. Портретні фото з собачкою розчулили шанувальників. Фанати також відзначили незвичайну укладку Саніної, яка виглядає, неначе стиліст надихався принцесою Леєю і Сальвадором Далі відразу.

Стильний светр, широкі брюки, схоже, в холоди Юлія вирішила відігріватися вдома. Вона так і підписала знімки і зазначила майстринь, які зробили їй манікюр, незвичайно яскраву укладку і підібрали вбрання.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Але, звичайно ж, більше всього до душі фанатам стала крихітка на руках у Юлії: вони засипали Саніну компліментами, серед яких переважав один: "Намистинки".

Нагадаємо, що у Юлії поки що немає доньки, вона виховує сина. Співачка просто обожнює свою сім'ю і часто ділиться з фанатами спільними сімейними знімками. Шанувальники давно "охрестили" Саніну з чоловіком найкрасивішою парою українського шоу-бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецЮлия Санина
Читайте також
Пробуємо повторити: Надя Дорофєєва демонструє стильний зимовий лук в джинсах і кроп-топі
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку
Прогноз погоди