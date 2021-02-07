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Две бусинки: Юлия Санина умилила фанатов фото с необычной прической и своей девочкой на руках

Автор: Lite

Украинская певица и одна из финалисток "Танцев со звездами" Юлия Санина недавно призналась, что в ее семье пополнение - свою девочку она просто обожает.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

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На этот раз Санина решила показать "малышку" поближе: певица запостила яркие снимки, на которых она сидит с ней на руках. Портретные фото с собачкой умилили поклонников. Фанаты также отметили необычную укладку Саниной, как если бы стилист вдохновлялся принцессой Леей и Сальвадором Дали сразу.

Стильный свитер, широкие утепленные брюки, Юлия решила отогреваться дома. Она так и подписала снимки и отметила мастериц, которые сделали ей маникюр, яркую необычную укладку и подобрали наряд.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Но, конечно же, больше всего фанатам по душе крошка на руках у Юлии: они засыпали Санину комплиментами, среди которых преобладал один: "Бусинки".

Напомним, что Юлия Санина воспитывает сына. Певица просто обожает свою семью и часто делится с фанатами совместными семейными снимками. Поклонники давно "окрестили" Санину с мужем самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.

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Новости Украины певецЮлия Санина
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