Две бусинки: Юлия Санина умилила фанатов фото с необычной прической и своей девочкой на руках

Украинская певица и одна из финалисток "Танцев со звездами" Юлия Санина недавно призналась, что в ее семье пополнение - свою девочку она просто обожает.
Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
На этот раз Санина решила показать "малышку" поближе: певица запостила яркие снимки, на которых она сидит с ней на руках. Портретные фото с собачкой умилили поклонников. Фанаты также отметили необычную укладку Саниной, как если бы стилист вдохновлялся принцессой Леей и Сальвадором Дали сразу.
Но, конечно же, больше всего фанатам по душе крошка на руках у Юлии: они засыпали Санину комплиментами, среди которых преобладал один: "Бусинки".
Напомним, что Юлия Санина воспитывает сына. Певица просто обожает свою семью и часто делится с фанатами совместными семейными снимками. Поклонники давно "окрестили" Санину с мужем самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.