Подвійний удар: Лілія Ребрик розповіла про знайомство доньки з Каменських

В сім'ї Лілії Ребрик нещодавно відбулося поповнення – з'явився песик на прізвисько Діксі. Собачка – це презент від Насті Каменських, адже її улюблениця Мімі народила цілих п'ять цуценят, а донька ведучої Діана давно мріяла про вихованця! У програмі "Світське життя" Лілія розповіла Каті Осадчій як і чому зважилася завести собаку.

Лілія не приховує, що дочка довго "годувала обіцянками" батьків. Але в підсумку робить навіть більше, ніж говорила. Наприклад, прибирає іграшки за молодшою сестрою, хоча раніше такого за нею не спостерігалося.

"Це такий лайфхак для батьків. Я думала, що шантаж прибиранням, гарною поведінкою, старанням на уроках буде до моменту, поки з'явиться щеня. Але ні! Поліна щось разкидала (конструктор, маленькі деталі), вона все збирає, складає, щоб ненароком Діксі нічого не з'їла", – розповіла Лілія.

Лілія Ребрик показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дівчинка мріяла з 3 років про собаку, а в 5 почала наполягати на появу вихованця. Мама пообіцяла їй завести чотирилапого друга після того, як у "дикої сімейки" буде свій приватний будинок.

До речі, ця розмова з дочкою ведуча називає "чарівним пенделем" на шляху до будівництва власного будинку.

Також Діані було приємно особисто познайомитися з Настею Каменських і отримати песика з рук в руки.

Настя Каменських особисто подарувала песика доньці Лілії Діані (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вона всім друзям розповідає, що це собачка від улюблениці Мімі Насті Каменських. Вона чекала зустрічі як з цуценям, таки і з Настею, тому що це такий подвійний удар", – зазначила Лілія.

Дівчинка самавигулую свого улюбленця, хоча її мама рановстає на ранкові ефіри.

"Діана дуже гордо це робить. Вона бере сумочку, тому що у нас ще не всі щеплення зроблені. Вона її одягає. У неї є дощовик. Така дама з собачкою", - описує Лілія.

Діана хоче стати ветеринаром і свідомо обрала цю професію. Дівчинку не спокушають перспективу бути танцівницею або актрисою, хоча для цього у неї є всі задатки і можливості.

Лілія розповіла, що в її будинку з'явилася собака

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик поділилася секретом жіночої сексуальності.