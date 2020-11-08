Двойной удар: Лилия Ребрик рассказала о знакомстве дочки с Каменских

В семье Лилии Ребрик недавно произошло пополнение – появился песик по кличке Дикси. Собачка – это презент от Насти Каменских, ведь ее любимица Мими родила целых пять щенков, а дочь ведущей Диана давно мечтала о питомце! В программе "Светская жизнь" Лилия рассказала Катей Осадчей как и почему решилась завести собаку.

Лилия не скрывает, что дочь долго "кормила обещаниями" родителей. Но в итоге делает даже больше, чем говорила. Например, убирает игрушки за младшей сестрой, хотя ранее такого за ней не наблюдалось.

"Это такой лайфхак для родителей. Я думала, что шантаж уборкой, хорошим поведением, старанием на уроках будет до момента, пока появится щенок. Но нет! Полина что-то разбросала (конструктор, маленькие детали), она все собирает, складывает, чтобы ненароком Дикси ничего не съела", – рассказала Лилия.

Лилия Ребрик показала нового члена семьи (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Девочка мечтала с 3 лет о собаке, а в 5 начала настаивать на появление питомца. Мама пообещала ей завести четырехлапого друга после того, как у "дикой семейки" будет свой частный дом.

К слову, этот разговор с дочерью ведущая называет "волшебным пенделем" на пути к постройке собственного дома.

Также Диане было приятно лично познакомиться с Настей Каменских и получить песика из рук в руки.

Настя Каменских лично подарила песика дочке Лилии Диане (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Она всем друзьям рассказывает, что это собачка от любимицы Мими Насти Каменских. Она ждала встречи как со щенком, таки и с Настей, потому что это такой двойной удар", – отметила Лилия.

Девочка сама гуляет с любимчиком, хоть мама часто рано встает на утреннюю программу.

"Диана очень гордо это делает. Она берет сумочку, потому что у нас еще не все прививки сделаны. Она ее даже одевает. У нее есть дождевик. Такая дама с собачкой", - описывает Лилия.

Диана хочет стать ветеринаром и сознательно выбрала эту профессию. Девочку не соблазняют перспективу быть танцовщицей или актрисой, хотя для этого у нее есть все задатки и возможности.

Лилия рассказала, как в ее доме появилась собака

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась секретом женской сексуальности.