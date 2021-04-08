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В джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 15:29
В джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото Ірина Демічева (фото: instagram.com/irinamonatik)
Автор: Lite

MONATIK (Дмитро Монатік) і його дружина Ірина Демічева досить рідко діляться в мережі чимось особистим. Вони довгий час не показували обличчя своїх синів і нещодавно вперше з'явилися на обкладинці журналу в повному складі в честь 35-річного ювілею артиста.

Тому досить відверті і пікантні кадри, що з'явилися в Instagram Ірини, викликали подив і захоплення в мережі.

Для початку дружина зірки виклала серію чорно-білих фото, на яких вона з банним рушником на голові позує, лежачи в ліжку і грайливі прикрившись ковдрою.

"День ледаря чи тотального перезавантаження оголошується відкритим", - підписала публікацію Ірина.

В джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фотоВ джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото

Після чого послідував ще більш жаркий контент - адже на цей раз дівчина зображена в джакузі!

Вона релаксує у воді, огорнувшись хмарою піни, і млосно дивиться повз камеру.

В джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фотоВ джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото

"Настав час прийняти ванну, випити чашечку кави", - зазначила дружина Монатіка.

На що той відповів у коментарі в жартівливій манері: "Не спускай, будь ласка, воду..."

Але на цьому Демічева не зупинилася і опублікувала ще кілька чорно-білих фото, оброблених ретро-фільтром під старовину. На них вона позує біля дзеркала у чорній мереживній білизні, спущеному з плечей банному халаті і з рушником на голові. Також показано, як Ірина фарбує губи і ніжиться в ліжку.

В джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фотоВ джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фотоВ джакузі і ліжку: дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото

Ірина Демічева приголомшила мережу пікантними фото (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Morning routine", - прокоментувала кадри дівчина.

Фолловери високо оцінили відверті знімки і відзначили красу і сексуальність Ірини.

  • Скільки чуттєвої сексуальності в цих кадрах...
  • Іра, шикарно!
  • Деталі! Офігенно красиво
  • Ця серія фото як фільм
  • Це дуууже красивоооо
  • Неймовірна
  • Сильно гарна
  • Русалка
  • Сексуальність і жіночність в деталях
  • Іринка!!! Просто Космос

До речі, раніше MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці.

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