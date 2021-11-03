Джамала показала стильні образи для глянцю і розповіла про незвичайний сон

Так, для українського Vogue Джамала приміряла два незвичайних лука, на яких навіть не схожа сама на себе. На першому фото зірка позує в картатій червоно-білій спідниці і блузці з анімалістичним принтом. Її волосся укладене в красиві локони, а на обличчі яскравий макіяж. Співачка напівлежить, спираючись головою об крісло, і дивиться кудись вдалину.

На другому знімку виконавиця постала в ефектному брючному костюмі гірчичного відтінку і туфлях на невеликому каблуці.

Джамала приміряла стильні луки для зйомки в глянці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У підписі вона розповіла про незвичайний сон, пов'язаний з дрес-кодом.

"Сьогодні уві сні я гуляла вулицями Мілана. І опинилася на якійсь опері в Ла Скала. Пам'ятаю, єдине, на що звернула увагу, що сиджу в кросівках і ловлю засуджуючі погляди. Зрештою, це ж оперний! Але коли я подивилася на сусідній ряд, то побачила, що абсолютно всі в залі сидять в кросівках. Ось такий сон", - поділилася співачка.

Також Джа зізналася, що вважає за краще зручний одяг і взуття.



"Я точно можу себе віднести до тих дівчат, які в більшості випадків віддадуть перевагу не хай хілс, а зручному взуттю. Я за комфорт. Хоча мені дуже подобаються красиві туфлі на підборах", - зазначила співачка.