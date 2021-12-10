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Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: "Емірка дорослий такий"

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П'ятниця 10 грудня 2021 13:34
Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: "Емірка дорослий такий" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала порадувала шанувальників новими сімейними фото - співачка разом з чоловіком і старшим сином зробила рідкісний спільний вихід у світ. Вони побували на дитячій виставі і зарядилися новорічною атмосферою.

Милими знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

Молодшого синочка Селім-Гірая довелося залишити вдома - він ще занадто малий для таких розваг. Зате старший Емір-Рахман явно відмінно провів час.

Джамала і її чоловік Бекір зробили кілька атмосферних селфі з малюком на руках, також Емір сфотографувався з новорічними ельфами і під ошатною ялинкою.

Все сімейство було одягнене в зручні і теплі светри пастельних тонів і джинси.

Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: &quot;Емірка дорослий такий&quot;Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: &quot;Емірка дорослий такий&quot;Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: &quot;Емірка дорослий такий&quot;Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: &quot;Емірка дорослий такий&quot;Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: &quot;Емірка дорослий такий&quot;

Джамала поділилася сімейними знімками з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід у світ. Кібер Санта у справі", - підписала фото артистка.

Користувачі мережі розчулилися ніжним кадрам і відзначили, що Емір помітно підріс і росте справжнім красенем.

  • Синок красунчик!
  • Щастя і любові вам
  • Хлопці, ви чудові! Будьте щасливі, щасливі, здорові! Радуйте нас своїми успіхами
  • Емірка вже дорослий такий. Прикольно, ельфи, Санта
  • Такий класнючий
  • Ви дуже красива та щаслива сім'я . Будьте здорові!
  • Такий він гарненький
  • Гарно
  • Ви такі справжні, добрі. Щастя Вам!
  • Хорошики

Нагадаємо, раніше Джамала згадала, як отримала від хлопця по обличчю за свої одкровення.

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