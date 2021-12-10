Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: "Емірка дорослий такий"
Джамала порадувала шанувальників новими сімейними фото - співачка разом з чоловіком і старшим сином зробила рідкісний спільний вихід у світ. Вони побували на дитячій виставі і зарядилися новорічною атмосферою.
Милими знімками артистка поділилася у своєму Instagram.
Молодшого синочка Селім-Гірая довелося залишити вдома - він ще занадто малий для таких розваг. Зате старший Емір-Рахман явно відмінно провів час.
Джамала і її чоловік Бекір зробили кілька атмосферних селфі з малюком на руках, також Емір сфотографувався з новорічними ельфами і під ошатною ялинкою.
Все сімейство було одягнене в зручні і теплі светри пастельних тонів і джинси.
Джамала поділилася сімейними знімками з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід у світ. Кібер Санта у справі", - підписала фото артистка.
Користувачі мережі розчулилися ніжним кадрам і відзначили, що Емір помітно підріс і росте справжнім красенем.
- Синок красунчик!
- Щастя і любові вам
- Хлопці, ви чудові! Будьте щасливі, щасливі, здорові! Радуйте нас своїми успіхами
- Емірка вже дорослий такий. Прикольно, ельфи, Санта
- Такий класнючий
- Ви дуже красива та щаслива сім'я . Будьте здорові!
- Такий він гарненький
- Гарно
- Ви такі справжні, добрі. Щастя Вам!
- Хорошики
Нагадаємо, раніше Джамала згадала, як отримала від хлопця по обличчю за свої одкровення.