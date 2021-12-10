Джамала розчулила рідкісним сімейним виходом у світ: "Емірка дорослий такий"

Молодшого синочка Селім-Гірая довелося залишити вдома - він ще занадто малий для таких розваг. Зате старший Емір-Рахман явно відмінно провів час.

Джамала і її чоловік Бекір зробили кілька атмосферних селфі з малюком на руках, також Емір сфотографувався з новорічними ельфами і під ошатною ялинкою.

Все сімейство було одягнене в зручні і теплі светри пастельних тонів і джинси.

Джамала поділилася сімейними знімками з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Молодшому не кажіть, але сьогодні раптово був дуже кльовий сімейний вихід у світ. Кібер Санта у справі", - підписала фото артистка.

Користувачі мережі розчулилися ніжним кадрам і відзначили, що Емір помітно підріс і росте справжнім красенем.