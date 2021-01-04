Джеджула підняв руку на дружину, Мішина розповіла про весілля: топ скандалів і інтриг тижня

Зимові свята запам'ятаються багатьом зіркам не тільки милими домашніми посиденьками і теплими зустрічами. Без скандалів і чвар також не обійшлося. Топ неординарних зоряних подій нижче.

Андрія Джеджулу звинуватили в домашньому насильстві

Телеведучий Андрій Джеджула став учасником гучного скандалу. Колишня дружина шоумена звинуватила його в домашньому насильстві, про що написала в своєму пості в мережі Instagram. Головне побоювання вагітної Юлії Леус стосувалося здоров'я її дочки. Але все обійшлося. Юлія не стала приховувати, що конфлікт далеко не вичерпаний, і що Джеджулу в лікарню з ліками вона так і не дочекалася.

Андрій Джеджула з Настею Каменських (фото: instagram.com/djedjula)

Андрій також вже встиг прокоментувати ситуацію. За його словами, у Юлії просто нестабільний гормональний фон через вагітність, а також у неї достатньо грошей на карті, щоб купити все, що потрібно. Він упевнений, що Леус приревнувала до недавнього посту, де він позує з напівголою Каменських. Але Юлія, в свою чергу, розповіла про лицемірство Андрія, який Каменських насправді не вважає привабливою.

Королева Єлизавета поставила принца Гаррі на місце

Принц Гаррі і Меган Маркл давно зіпсували відносини з Єлизаветою II. І хоча Її Величність довго приймала скандальні витівки пари, здається, терпець їй урвався. Королева Єлизавета вирішила не задовольняти прохання екс-герцогів Сассекських. Справа в тому, що ще в листопаді 2020 подружжя зробило запит про покладення вінка на лондонському меморіалі від імені принца Гаррі і миттєво отримали відмову. Раніше вважалося, що відхилила прохання не сама королева, але тепер стали відомі нові подробиці.

Королева Єлизавета більше не шанує принца Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Видання Daily Mail повідомило, що Єлизавета вирішила сама відхилити прохання онука, взявши на роздуми "всього дві секунди". "...Ви не можете вибирати, що робити, коли справа стосується офіційних заходів. Або ти всередині сім'ї, або зовні", - так пояснили ситуацію наближені до Її Величності.

Ксенія Мішина розповіла про майбутнє весілля

З тих пір, як Ксенія Мішина та Олександр Эллерт нарешті відкрито заявили глядачам про свої почуття, всі тільки й чекають, що весілля пари. І нарешті, довгоочікувана подія стала намічатися. Не так давно Ксенія розповіла фанатам, що торжество вже заплановано. Правда, його перенесли на теплу пору року. Вся справа в тому, що закохані хочуть влаштувати свято під відкритим небом. На весілля пара планує запросити рідних, друзів, а також всю знімальну групу шоу “Холостяк", яка звела серця молодят.

Мішина розповіла деталі майбутнього весілля (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Про деталі весілля Ксенія вже розповіла шанувальникам. Сукню вона мріє зшити пишну, не гірше, ніж у принцеси. А ось кільця майбутні чоловік і дружина і зовсім підготували, наче з казки. Камені в них були вирощені особливим способом з крові закоханих. Мішина вибрала модель з великим каменем, а її наречений - з лаконічним.

Нагадаємо, раніше Мішина Ксенія показала екстрим з коханим.