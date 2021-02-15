Джинси з лампасами і лонгслив: Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими

На фото співачка стоїть у своїй вбиральні в утепленому лонгсливі-сверті, джинси вона вибрала з лампасами - біла смужка в тон светри і кросівках на платформі. Доповнив образ яскравий аксесуар - стильні годинники співачки з чорним циферблатом і білим ремінцем.

"Одягайтеся тепліше і біжіть здійснювати свої мрії. Нехай сьогодні буде саме той понеділок", - написала Каменських під знімком.

Фанатам сподобався образ Каменських, білий співачці до особи, зазначили вони.

Дуже красива і дуже красивие фото

А ви в білому кольорі, запорука гарного понеділка

Вогонь

Мила

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/