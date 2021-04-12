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Що за фривольності! Катерина Кухар блиснула витонченою фігурою в бікіні

Автор: Марина Настевич

Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим вирушила на Шрі-Ланку, де ніжиться в Індійському океані і гріється на сонечку. 39-річна знаменитість вже встигла порадувати шанувальників і спокусливими фото в купальнику.

Мальовничими кадрами з басейну вона поділилася у своєму Instagram.

Катерина ефектно позувала в блискучому "райдужному" бікіні і сонцезахисних окулярах, показуючи свою витончену фігурку з усіх боків. Знімки зроблені в панорамному басейні на тлі пальм і океану на задньому плані.

Катерина Кухар показала фігуру в бікіні на Шрі-Ланці (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар також розповіла про легенди, пов'язані з островом.

"Стародавні легенди свідчать, що Шрі-Ланка — це Едемський Сад... Тут є гора, на вершині якої в камені можна розглянути відбиток людської ноги. Згідно з легендою, це слід першої людини, а сам острів, відповідно, — Едемський сад. Це найбільш точна метафора, що описує відчуття від острова: майже незайманий цивілізацією рай, де слони забрідають на городи, щоб поживитися огірками, де равлики розміром з долоню, а ліси так поширені, що в них легко загубитися. Але я думаю, що якщо б це було правдою, то було б не яблуко розбрату... А папайя або манго!" - написала прима-балерина.

Підписники засипали Катерину захопленими коментарями, порівнявши її з Русалонькою і Афродітою.

  • На вас подивитися, це вже як потрапити в театр, прожити ті ж емоції, через міміку і звички
  • Шикарна дівчина
  • Красиво так
  • Русалонька
  • Райська насолода
  • Катерина Батьківна, що у вас за фрівольності?
  • Прекрасна
  • Афродіта
  • Фото просто шикарні. Ви богиня Шрі-Ланки, Катенька
  • Несподівано і жарко
  • Ви дуже жіночна, талановита і елегантна
  • Красива, добра, мила, ніжна Катюшка

Раніше ми писали, що чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов вразив одкровеннями про кохану і заявив, що вона вміє виносити мозок.

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Новини України Катерина Кухарфигура
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